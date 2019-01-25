НБУ собрал досье на 80 тысяч должников по кредитам

Национальный банк собрал информацию о более 80 тыс. заемщиков, из которых 53,2 тыс. – это физические лица и 27,2 тыс. – юридические, сообщает FinClub.

С 1 января 2019 года банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра НБУ для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам. Кредитный реестр создан и администрируется НБУ.

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Он наполняется огромным массивом информации: данными об условиях кредита (сумма, валюта, сроки, поручительства, залоги), состоянии кредита (сроки и размер просрочки), о заемщике (его класс, виды экономической деятельности, бенефициары, связанные лица) и т.д.

С 1 сентября 2018 года банки начали бесплатно получать информацию из кредитного реестра НБУ при выдаче новых кредитов.

Банки с 1 апреля 2018 года подавали в реестр информацию о физических и юридических лицах с суммой задолженности (тело кредита и проценты) свыше 100 минимальных зарплат (тогда этот лимит составлял 372 тыс. грн). С 1 июля 2018-го к обязательному наполнению реестра подключился Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд гарантирования в августе 2018-го передал в кредитный реестр НБУ информацию о 37 тыс. кредитных должников по 82 неплатежеспособным банкам.

Лидерами по количеству должников и суммам кредитных операция являются Надра Банк, Дельта Банк, Финансы и Кредит и Платинум Банк, утверждает издание.

Самый большой кредит, информация о котором передана в реестр, это задолженность юрлица перед Дельта Банком на 4,1 млрд грн.