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Банки впервые с начала большой войны заметили рост спроса на потребительские кредиты

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 11:41
Банки впервые с начала большой войны заметили рост спроса на потребительские кредиты - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинские банки впервые с начала полномасштабной войны заявили о росте спроса на потребительские кредиты. В последний раз его фиксировали еще в четвертом квартале 2021 года, сообщил в среду Национальный банк.

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Опрос регулятора среди кредитных менеджеров показал, что в банках царит оптимизм относительно возобновления кредитования.

По их оценкам, и корпоративный, и розничный кредитные портфели будут расти в следующие 12 месяцев.

Спрос на кредиты предприятиям растет в большей степени со стороны малого и среднего бизнеса, а на ипотеку спрос увеличивается третий квартал подряд.

Уровень одобренных заявок на кредиты бизнеса увеличился впервые с начала полномасштабной войны, хотя для крупных предприятий этот показатель продолжает сокращаться.

Банки смягчают стандарты кредитов домохозяйствам, поэтому количество одобренных заявок по займам населению также увеличивается. Главный фактор смягчения стандартов для ипотечного кредитования – конкуренция между банками, а для потребительского – положительные ожидания платежеспособности потребителей.

Опрос проводился с 13 июня по 7 июля 2023 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

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Андрей Водяный
НБУбанкикредитыпотребительские кредиты
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