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Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 11:41
Банки вперше з початку повномасштабної війни помітили зростання попиту на споживчі кредити - Фото
Фото: depositphotos.com

Українські банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити. Востаннє його фіксували ще у четвертому кварталі 2021 року, повідомив у середу Національний банк.

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Опитування регулятора серед кредитних менеджерів показало, що в банках панує оптимізм щодо відновлення кредитування.

За їхніми оцінками, і корпоративний, і роздрібний кредитні портфелі зростатимуть у наступні 12 місяців.

Попит на кредити підприємствам зростає більшою мірою з боку малого та середнього бізнесу, а на іпотеку попит збільшується третій квартал поспіль.

Рівень схвалених заявок на кредити бізнесу збільшився вперше з початку повномасштабної війни, хоча для великих підприємств цей показник і далі скорочується.

Банки пом'якшують стандарти кредитів домогосподарствам, тому кількість схвалених заявок на позики населенню також збільшується. Головний чинник пом’якшення стандартів для іпотечного кредитування – конкуренція між банками, а для споживчого – позитивні очікування платоспроможності споживачів.

Опитування проводилося з 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Читайте також: НБУ про стан ринку житла: іпотеки майже нема, орендувати вигідніше

Андрій Водяний
кредитибанкиНБУспоживчі кредити
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