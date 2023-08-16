"Настроения улучшаются". В Украине наметился тренд на восстановление кредитования

Национальный банк заявил, что в Украине наметился тренд на восстановление кредитования. Об этом говорится в августовском обзоре банковского сектора.

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Розничный портфель кредитов во втором квартале увеличился впервые с начала полномасштабного вторжения – на 4,5%. Этот рост, прежде всего, произошел вследствие возобновления карточного кредитования. Также выросли объемы ипотечного кредитования благодаря выдаче ссуд по программе "єОселя".

Портфель корпоративных кредитов в апреле и мае сокращался, но уже в июне вырос. Это произошло впервые за последние 12 месяцев.

"Банки оживляют кредитование, а это является важным свидетельством восстановления экономики. Уменьшение портфеля бизнес-кредитов в системе приостановилось, а объем розничных кредитов даже вырос – как благодаря государственной программе "єОселя", так и за счет собственных кредитных программ банков. Об устойчивом тренде говорить рано, но ожидания экономических агентов и потребительские настроения населения улучшаются", – прокомментировала публикацию первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Ставки по кредитам физических лиц в течение квартала несколько снизились – до 28,5% годовых, а по кредитам бизнеса колебались на уровне около 20% годовых.

Первые результаты оценки устойчивости 20 крупнейших банков оптимистичны: существенных недооценок кредитного риска НБУ не выявил. Потребность в капитале для сектора вряд ли будет значительна, и большинство банков, по мнению НБУ, сможет восстановить капитал за счет текущих прибылей.

В июле НБУ сообщил, что в банках царит оптимизм относительно восстановления кредитования в течение следующих 12 месяцев.

По данным статистики, украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала 2023 года.

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