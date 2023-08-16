"Настрої поліпшуються". В Україні намітився тренд на відновлення кредитування

Національний банк заявив, що в Україні намітився тренд на відновлення кредитування. Про це йдеться у серпневому огляді банківського сектору.

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Роздрібний портфель кредитів у другому кварталі збільшився уперше від початку повномасштабного вторгнення – на 4,5%. Це зростання передусім відбулося унаслідок відновлення карткового кредитування. Також зросли обсяги іпотечного кредитування завдяки видачі позик за програмою "єОселя".

Портфель корпоративних кредитів у квітні та травні скорочувався, але вже у червні зріс. Це сталося вперше за останніх 12 місяців.

"Банки пожвавлюють кредитування, а це є важливим свідченням відновлення економіки. Зменшення портфеля бізнес-кредитів у системі призупинилося, а обсяг роздрібних кредитів навіть зріс – як завдяки державній програмі "єОселя", так і за рахунок власних кредитних програм банків. Про сталий тренд говорити зарано, але очікування економічних агентів та споживчі настрої населення поліпшуються", – прокоментувала публікацію перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Ставки за кредитами фізичних осіб упродовж кварталу дещо знизилися – до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу коливалися на рівні близько 20% річних.

Перші результати оцінки стійкості 20 найбільших банків оптимістичні: суттєвих недооцінок кредитного ризику НБУ не виявив. Потреба в капіталі для сектору навряд чи буде значною, і більшість банків, на думку НБУ, зможе відновити капітал завдяки поточним прибуткам.

У липні НБУ повідомив, що в банках панує оптимізм щодо відновлення кредитування протягом наступних 12 місяців.

За даними статистики, українці почали частіше брати мікрокредити з початку 2023 року.

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