НБУ відкрив онлайн-доступ до кредитного реєстру

Національний банк запроваджує онлайн-сервіс з надання інформації з Кредитного реєстру з допомогою Системи BankID НБУ. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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За допомогою цього сервісу фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз – 617 000 грн). Послуга надається фізичним особам безкоштовно.

"Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас він дає можливість контролювати свої фінанси та в разі потреби уточнити інформацію, звернувшись до банку-кредитора", – пояснив регулятор.

Довідка. Національний банк у 2018 році створив централізований Кредитний реєстр, в якому накопичується інформація про кредитні операції позичальників із заборгованістю понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.



Передавання банками до Кредитного реєстру інформації про боржників – фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема вимог Закону України "Про захист персональних даних".



Позичальники, стосовно яких передані дані до Кредитного реєстру, мають право отримувати з цього реєстру інформацію про себе і в разі незгоди з її змістом вимагати її коригування відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Сервіс доступний за посиланням на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України у форматі 24/7.

Щоб отримати дані, потрібно перейти за посиланням https://cr.bank.gov.ua/ та авторизуватися за допомогою Системи BankID НБУ.

У відповідь на онлайн-запит клієнт отримає звіт з актуальною на момент подання запиту інформацією, зокрема, про:

→ суму заборгованості та стан виконання зобов'язань;

→ найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, зокрема в тих, що перебувають у стадії ліквідації.

За допомогою вебресурсу користувач також може отримати інформацію з Реєстру запитів/заяв, які були оброблені згідно з його даними в Кредитному реєстрі НБУ.

Зміни до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України затверджено постановою правління НБУ від 16 травня 2023 року №67, яка набирає чинності з 10 жовтня 2023 року.

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