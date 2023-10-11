Минус 30 компаний в год. Как война и новые правила меняют рынок страхования

Регулятором рынка страхования стал Нацбанк с июля 2020 года. Тогда под его опеку попали 233 страховых компании. Очевидно, что за три года прошла колоссальная чистка. На 1 июля 2023 года работать осталось 115 страховых компаний.

Со 140 страховых компаний, которые работали на рынке год назад, сейчас осталось 110.

Основными причинами, по которым регулятор выводит страховые компании с рынка, является непрозрачная структура собственности, непредоставление отчетности, несоблюдение нормативов, жалобы от клиентов. Ориентировочно 20% компаний ушли по собственному желанию.

Свои решения НБУ называет справедливыми. Все страховые компании, покинувшие этот рынок за последние три года, не выполнили вполне законных требований регулятора, говорят в НБУ.

В Нацбанке отмечают, что перед тем как вывести компанию с рынка, всегда дают ей шанс остаться. Обычно сначала налагают на страховщика штраф за выявленные нарушения и дают время на их исправление.

В сентябре регулятор оштрафовал ЧАО "Промышленно страховой альянс" Игоря Пелепца за несвоевременно предоставленную информацию и документы по требованию Нацбанка. А также СК "ТАСТ-Гарантия", в которой контрольный пакет акций имеет государственная Укрзалізниця, за предоставление регулятору заведомо недостоверной информации в отчетности компании, непредоставление документов о назначении должностных лиц и пр.

Ожидаемо уже скоро количество страховых компаний может существенно сократиться. Причина – с 1 января 2024 года вводятся в действие нормы принятого еще в 2021 году Радой закона "О страховании" №1909-IX.

Согласно им, изменяются требования к лицензированию страховщиков, оценке их платежеспособности и ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками, прекращению деятельности компаний и передаче страхового портфеля и т.д. НБУ получит право регулировать бухгалтерский учет их хозяйственных сделок по согласованию с Минфином. А также издавать методические рекомендации об учетной политике.

Кроме того, Нацбанк работает над тем, чтобы приблизить рынок автострахования в Украине к европейским стандартам и ввести принципы МСФО 17 – международной системы финотчетности, которая касается страховых контрактов.

Лицензирование будет происходить по классам, а не по отдельным видам. То есть не на каждый вид страхования потребуется отдельная лицензия. Будет только одна. А страховые либо будут добавлять новые классы, либо уменьшать их количество в пределах non-life или life-страхования.

В такой модернизации регулирования деятельности управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько видит позитив.

"Во-первых, вход в сферу будет ограничен и тщательно проверяться. В том числе по прозрачной структуре собственности, безупречности деловой репутации, а также имущественному положению – их будет согласовывать Нацбанк (и хочется надеяться, что удастся избежать коррупционной составляющей). Страховщик должен быть платежеспособным", – рассказывает LIGA.net Ясько.

Во-вторых, говорит он, невозможно будет работать без бизнес-плана по меньшей мере на текущий год и на следующие три года с информацией об экономической среде, намерениях, бизнес-модели, финансовом плане, который позволит получать доходы.

В-третьих, требования регулятора будут отличаться в зависимости от размера компании: к большим будут предъявляться более строгие требования. К тому же будет учитываться профессиональность лиц, занимающих руководящие должности. Речь идет о профессиональной пригодности и деловой репутации. Потому и выйти с рынка можно будет после выполнения обязательств перед клиентами. С одной стороны, попасть в сферу станет сложнее. С другой – прозрачность сможет предотвратить большое количество недобросовестных страховых компаний.

В то же время уже сейчас Нацбанк "причесывает" свою нормативно-правовую базу и буквально "шмонает" страховщиков.

По словам гендиректора ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслава Черняховского, НБУ предъявляет к структуре собственности страховых компаний больше требований, чем регуляторы европейских стран к своим поднадзорным бизнесам. Подтвердить структуру собственности смогли пока только 60 страховых компаний.

"Мы сталкиваемся с нарушением конституционных прав собственников страховщиков по поводу их права распоряжаться собственным имуществом. Это касается требования к ним о наличии второго капитала – дополнительных средств, пропорциональных участию человека в капитале страховщика", – говорит он.

Отдельной болью, появившейся в последнее время, Черняховский называет непрозрачную, непонятную процедуру согласования руководства и членов наблюдательных советов страховых компаний.

"Объем нормативных документов, которые они должны знать чуть ли не наизусть, превышает 1000 страниц. Не согласовывают людей с огромным опытом в страховании, работающих в отрасли на управленческих должностях 20-30 лет", – говорит он.

"Конечно, усиление контроля, требований к отчетности, новая волна запросов от НБУ являются негативным моментом для бизнеса этой сферы. Но здесь, как всегда, когда власть стремится чьи-то права улучшить, другая сторона страдает от определенных притеснений. Но этот путь необходимо пройти, если Украина желает продвинуться на пути к евроинтеграции", – отмечает Игорь Ясько.

Сами представители страховых компаний в оценке действий НБУ более осторожны.

"Нацбанк продолжает реформировать рынок – это непростая, долгосрочная работа, результаты которой мы увидим чуть позже", – говорит в комментарии LIGA.net гендиректор компании ARX Life, заместитель председателя правления страховой компании ARX Вячеслав Гавриленко.

Он отмечает, что клиенты и часть ушедших с рынка работников игроков абсорбированы другими участниками рынка.

"У нас в этом году тоже есть договоры с клиентами, которые раньше были в других компаниях. В целом мы наблюдаем рост и в количестве договоров, и в объемах премий. За восемь месяцев мы выросли в платежах к прошлому году вместе с двумя компаниями на 37% и собрали чуть менее 2,7 млрд грн. Из них 1,236 млрд мы собрали по КАСКО (автострахование. – Ред.) – тоже с ростом 37%. Фокус был, как обычно, в первую очередь не на росте ради роста, а на прибыльности. Так что наша деятельность в двух компаниях была прибыльной", – говорит он.

С конца августа НБУ начал обнародовать ряд нормативно-правовых изменений по работе страхового рынка и их обсуждению.

Так, 28 августа НБУ предложил обсудить новые требования к договорам страхования с потребителями. Основная цель изменений – снизить нарушение прав и свобод потребителей услуг страхования.

"Если по результату нововведений действительно удастся снизить риск манипулирования нормами договоров во избежание выплат – это будет большая победа в сфере страхования. Здесь Нацбанк установил требования к информации, которая должна или не может содержаться в договоре. Например, нюансы злоупотребления, когда для отказа в осуществлении страховых выплат заблаговременно исключения из страховых случаев прописывают так, что хотя по тексту они отличаются, но по сути дублируют страховые случаи. Или если страховая компания может без согласования изменять сроки уплаты или продлевать срок действия договора. Будет хорошо, если в итоге действительно страховые не смогут допускать двойные смыслы в терминах или их толкование в собственной интерпретации", – отмечает Игорь Ясько.

Сейчас, по словам юриста, страховые компании всячески стремятся сокращать выплаты. Или вообще отказываются выплачивать страховую сумму. Чаще споры касаются страхования транспортных средств, которые являются обязательными, в отличие от других видов страхования. Тематика таких споров разная: и от собственника, не получившего платеж, и от страховой, требующей компенсации от другого участника ДТП. Даже между разными страховыми компаниями.

К примеру, может быть такая ситуация, что застрахованный автомобиль попал в ДТП в результате падения обломков на дорогу. И здесь нужно обратить внимание на положение договора страхования, ведь в нем может содержаться пункт о том, что страховая не возместит потери, причиненные в результате военного положения, войны, боевых действий. Или если авария произошла на временно оккупированной территории, которая вскоре была освобождена, все равно "местом договора" в то время населенный пункт может не считаться.

Кроме того, страховые умело оперируют военным положением как форс-мажорным обстоятельством, законно задерживая выплаты до его окончания. Однозначно ответить, как решаются такие споры, сложно. Все зависит от фабулы дела – всех обстоятельств, договорных отношений, прописанных положений, корреспонденции и дополнительных соглашений между сторонами.

Тот же форс-мажор судьи не расценивают как обстоятельство, освобождающее от обязательства. А чтобы использовать полученный сертификат, компания еще должна доказать, как военное положение делает невозможным страховые выплаты.

"Поскольку люди массово выезжали за границу в начале 2022 года, увеличилось количество автомобильного страхования "Зеленая карта", что также внесло вклад в появление новых дел в этой сфере", – рассказывает Игорь Ясько.

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4 сентября регулятором был представлен проект постановления, в котором предусмотрены изменения в положения о лицензировании тех, кто предоставляет финансовые услуги, требования к их структуре собственности, применение мер воздействия и инспекционные проверки. Здесь, в частности, предстоят усовершенствованные подходы к определению признаков небезупречной деловой репутации руководителей и владельцев страховых компаний – в основном будут проверяться связи с РФ.

Отметим, в Украине до сих пор не решен вопрос работы страховой компании Альфа Страхование, являющейся ответвлением Альфа Банка (теперь государственный Sense Bank). 31% акций Альфа Страхования, по данным YouControl, принадлежит подсанкционному Михаилу Фридману.

6 декабря 2022 года компании решением НБУ №21/1629-рк были временно приостановлены все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. С 2 сентября 2023 года постановлением НБУ №106 компании Альфа Страхование было разрешено проводить страховые выплаты по всем договорам страхования, заключенным до 6 декабря 2022 года. До 5 декабря 2023 года регулятор дал время Альфа Страхованию на то, чтобы исправить ситуацию со структурой собственности. Далее будет приниматься решение об отзыве или неотзыве лицензии.

Проект постановления от 4 сентября также уточняет порядок согласования и сроки переназначения руководителей страховых компаний. Обновляются правила информирования Нацбанка со стороны участников финрынка об изменениях в структуре собственности. Обновляются критерии, по которым оценивается степень риска деятельности компании. Они должны оказывать влияние на периодичность проведения плановых инспекционных проверок.

6 сентября Нацбанк приступил к обсуждению нового положения о безвыездном надзоре за деятельностью страховых компаний. Речь идет о том, что НБУ дистанционно оценивает степень риска страховой компании, анализирует ее операции и финансовое состояние, контролирует соблюдение требований законодательства и нормативов, проверяет соответствие руководителей компании и ее владельцев критериям деловой репутации. Результатом выявленных нарушений может стать, в частности, назначение внеплановой выездной инспекционной проверки, взыскание штрафов, обращение в правоохранительные органы, если есть признаки уголовного нарушения.

2 октября НБУ приступил к общественному обсуждению положения о добровольном выходе страховщиков с рынка. Это положение регулирует процедуру добровольного выхода страховщика с рынка или передачи страхового портфеля без ликвидации компании.

Процедура должна проходить под наблюдением регулятора. Это должно обеспечить защиту интересов клиентов и минимизацию риска выхода страховщика с рынка без выполнения обязательств по договорам страхования.

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