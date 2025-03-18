Фінанси без стресу: ексклюзивний курс від Нацбанку та ПриватБанку для людей старшого віку

Навчальний курс "Фінансова грамотність для старшого покоління" допоможе пенсіонерам захистити свої фінанси та уникати шахрайства.

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Сучасний світ невпинно розвивається, і фінансова грамотність стає однією з ключових навичок для кожного. Для людей старшого віку це особливо важливо, адже фінансова обізнаність допомагає зберігати заощадження, уникати шахрайства та користуватися цифровими фінансовими послугами без ризиків.

У світі існує чимало ініціатив, спрямованих на підвищення фінансової грамотності людей старшого віку. Ось кілька прикладів таких програм:

У США діють державні та недержавні програми, такі як AARP Money Smart for Older Adults, які навчають людей старшого віку захищати свої фінанси та уникати шахрайства.

У Великій Британії працює Financial Capability Strategy for Older People, що допомагає пенсіонерам розпоряджатися заощадженнями, планувати витрати та боротися з фінансовим стресом.

У Японії існують урядові ініціативи, які пояснюють людям старшого віку, як користуватися цифровими банківськими послугами та розпізнавати шахрайські схеми.

У Канаді створено Financial Consumer Agency of Canada (FCAC), яка проводить інформаційні кампанії для пенсіонерів про безпечне використання банківських послуг.

У Німеччині працюють громадські організації, які допомагають людям старшого віку розбиратися в пенсійних накопиченнях та кредитуванні.

У країнах Скандинавії навчальні модулі включаються у програми університетів третього віку.

У Сінгапурі проводяться воркшопи з цифрової безпеки, щоб пенсіонери могли безпечно користуватися онлайн-банкінгом.

Україна також рухається в цьому напрямку, і ось як: Національний банк України, ПриватБанк та Благодійний фонд Let’s Help розробили ексклюзивний навчальний курс для студентів Університету третього віку "Протон".

Чому фінансова грамотність важлива для старшого покоління?

Люди старшого віку часто стикаються з фінансовими викликами: від розуміння банківських продуктів і механізмів заощаджень до захисту від шахрайських схем. Втрата коштів через фінансову необізнаність може мати серйозні наслідки, особливо для пенсіонерів, які не мають можливості швидко компенсувати втрати.

Крім того, цифровізація фінансових послуг може ускладнювати доступ до власних коштів, якщо людина не знайома з онлайн-банкінгом. Цей курс допоможе студентам "Протону" впевнено користуватися фінансовими інструментами та ухвалювати обґрунтовані рішення.

Програма курсу

З 1 квітня по 28 травня 2025 року студенти зможуть отримати знання за такими напрямами:

Основи фінансової грамотності: як працює банківська система України та які права має кожен споживач фінансових послуг.

Заощадження: депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та їхні переваги.

Цифрова фінансова грамотність: як безпечно користуватися онлайн-банкінгом, здійснювати мобільні платежі та купувати в інтернеті.

Захист від шахрайства: як розпізнавати фінансові махінації, уникати телефонного шахрайства та перевіряти фінансові установи.

Кредитування: що потрібно знати перед оформленням кредиту, як оцінити його вартість і зрозуміти умови договору.

Гривня: які банкноти та монети перебувають в обігу, як перевіряти їхню справжність і обмінювати зношені купюри.

Хто навчатиме?

Курс проводять провідні експерти Національного банку України та ПриватБанку.

Спеціальна подія – пішохідна екскурсія Києвом

У рамках курсу студенти зможуть відвідати екскурсію "Про таємниці гривні на вулицях Києва", де дізнаються більше про історію українських грошей та їхній розвиток.

Як долучитися?

Цей курс є ексклюзивною можливістю для студентів Університету третього віку "Протон". Зареєструватися на курс можна за посиланням.

З програмою курсу можна ознайомитися тут.

Учасники курсу отримають сертифікати про проходження курсу від Національного банку України та ПриватБанку.

Умови отримання сертифікатів: відвідати не менше 80% занять та успішно пройти фінальне тестування.

Для запису також можна звертатися за телефоном: +380 (67) 386-47-74.

Фінансова безпека – це свобода. Чекаємо вас на курсі!