Фонд гарантування почав судитися з Фірташем через банкрутство банку "Надра"

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у червні 2024 року почав судитися з колишніми власниками банку "Надра" з вимогою компенсувати шкоду, завдану у зв'язку з його банкрутством. Про це розказала директорка-розпорядниця фонду Світлана Рекрут в інтерв'ю Forbes.

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"Нещодавно ми подали декілька позовів щодо Надра Банку, в кількох із них фігурує безпосередньо Дмитро Фірташ на досить суттєву суму. Вимоги про стягнення шкоди охоплюють тривалий період функціонування банку", – сказала вона.

Щодо Надра Банку зараз є три позови на суму 10,9 млрд грн, 5,9 млрд грн та 1,7 млрд грн.

"Однак позовів щодо цього банку буде більше, оскільки епізоди завдавання банку збитків охоплюють діяльність, починаючи з 2008 року, які умовно можна розбити на три етапи: перші власники, потім період тимчасової адміністрації та період Фірташа. Сума за епізодами досить велика – понад 30 млрд грн, до Фірташа – близько 15 млрд. Ми концентруємося на українській юрисдикції, за кордон іти не плануємо, адже прогнозовані надходження не покриють витрати", – сказала вона.

Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF, прокоментував заяву ФГВФО:

"Я можу тільки процитувати офіційний пресреліз НБУ від 6 лютого 2015 року, де чітко сказано, причини банкрутства. Там сказано: "Національний банк зазначає, що віднесення банку "Надра" до категорії неплатоспроможних стало наслідком його нежиттєздатності ще з часу введення тимчасової адміністрації у 2009 році, призначення якої було викликано, зокрема, ризиковою діяльністю попереднього менеджменту який не забезпечив якісного управління банком та фактично довів його до банкрутства". І вже далі по тексту цього ж релізу сказано: "Однак зусилля та заходи, що в подальшому вживалися менеджментом банку для покращення його діяльності та функціонування відповідно до встановлених нормативів, виявилися недостатніми в умовах фінансово-економічної кризи". Якщо коротко: причина падіння банку – попередній менеджмент та фінансова економічна криза, яка, до речі, вбила не тільки Надру, але й третину банківської системи".

Дмитро Фірташ з 2014 року живе в Австрії, відколи його заарештували у Відні за запитом США. До 2019 року мільярдер пройшов усі інстанції судової влади в Австрії, зазнавши невдачі у спробі домогтися заборони на екстрадицію, але у червні 2023 року Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення на користь українського бізнесмена, санкціонувавши повторний розгляд цього питання.