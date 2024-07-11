Фонд гарантирования начал судиться с Фирташем из-за банкротства банка "Надра"

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июне 2024 года начал судиться с бывшими собственниками банка "Надра" с требованием компенсировать ущерб, причиненный в связи с его банкротством. Об этом рассказала директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут в интервью Forbes.

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"Недавно мы подали несколько исков по Надра Банку, в нескольких из них фигурирует непосредственно Дмитрий Фирташ на достаточно значительную сумму. Требования о взыскании ущерба охватывают длительный период функционирования банка", — сказала она.

По Надра Банку сейчас есть три иска на сумму 10,9 млрд грн, 5,9 млрд грн и 1,7 млрд грн.

"Однако исков по этому банку будет больше, поскольку эпизоды нанесения банка убытков охватывают деятельность, начиная с 2008 года, которые условно можно разбить на три этапа: первые владельцы, затем период временной администрации и период Фирташа. Сумма по эпизодам достаточно велика – более 30 млрд грн, в Фирташ – около 15 млрд. Мы концентрируемся на украинской юрисдикции, за границу идти не планируем, ведь прогнозируемые поступления не покроют расходы", — сказала она.

Олег Арестархов, руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF, прокомментировал заявления ФГВФО:

"Я могу только процитировать официальный пресс-релиз НБУ от 6 февраля 2015 года, где четко указаны причины банкротства. Там сказано: "Национальный банк отмечает, что отнесение банка "Надра" к категории неплатежеспособных стало следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году, назначение которой было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента, который не обеспечил качественное управление банком и фактически довел его до банкротства". И уже дальше по тексту этого же релиза сказано: "Однако усилия и меры, которые в дальнейшем предпринимались менеджментом банка для улучшения его деятельности и функционирования в соответствии с установленными нормативами, оказались недостаточными в условиях финансово-экономического кризиса". Если коротко: причина падения банка – предыдущий менеджмент и финансовый экономический кризис, который, кстати, убил не только Надру, но и треть банковской системы".

Дмитрий Фирташ с 2014 года живет в Австрии, с тех пор как его арестовали в Вене по запросу США. До 2019 года миллиардер прошел все инстанции судебной власти в Австрии, потерпев неудачу в попытке добиться запрета на экстрадицию, но в июне 2023 года Высший земельный суд Вены принял решение в пользу украинского бизнесмена, санкционировав повторное рассмотрение этого вопроса.