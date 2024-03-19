Готівковий долар подорожчав на 25 копійок

Курс долара зріс на 25 копійок, курс євро – на 20

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У вівторок, 19 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 25 коп. і становить 38,78 грн. Курс продажу збільшився на 28 коп. до 39,32 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,25 грн, максимальний – 39 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,22 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 18 коп. і становить – 42,12 грн. Курс продажу піднявся на 20 коп. до 42,93 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,35 грн, максимальний – 42,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,79 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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