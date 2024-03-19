ЄС підготував законодавство для закупівлі зброї для ЗСУ за доходи від активів РФ

ЄС підготував законодавство, яке дозволить за доходи від російських активів купувати зброю для України

Ілюстративне фото: 71 окрема єгерська бригала ДШВ ЗСУ

Європейський Союз підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів. Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проєктами документів.

Пропозиції, які потребують ще підтримки всіх країн-членів ЄС, передбачають застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від іммобілізованих резервів.

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Це дозволить використати приблизно 3 мільярди євро на рік для фінансування постачання зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заблоковані країнами G7, ЄС і Австралією, причому понад дві третини з них заблоковані в ЄС.

28 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення можливості використати доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.