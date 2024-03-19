ЄС підготував законодавство для закупівлі зброї для ЗСУ за доходи від активів РФ
Європейський Союз підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів. Про це пише агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проєктами документів.
Пропозиції, які потребують ще підтримки всіх країн-членів ЄС, передбачають застосування податку на непередбачений прибуток, отриманий від іммобілізованих резервів.
Це дозволить використати приблизно 3 мільярди євро на рік для фінансування постачання зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.
Близько 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заблоковані країнами G7, ЄС і Австралією, причому понад дві третини з них заблоковані в ЄС.
28 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення можливості використати доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.
- 29 січня посли ЄС досягли принципової згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні, а 12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.
- Інші партнери України підтримують радикальніше використання російських активів. Наприклад, Велика Британія підтримує ідею з репараційними бондами – залучення фінансової допомоги для України під заставу заморожених активів Росії.
- Глава Euroclear вважає, що використання заморожених російських активів як застави для репараційних бондів для України може негативно вплинути на фінансову стабільність у Європі.