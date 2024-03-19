ЕС подготовил законодательство для закупки оружия для ВСУ за доходы от активов РФ
Европейский Союз подготовил законодательство, которое уже в июле позволит передать Украине доходы от замороженных суверенных российских активов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектами документов.
Предложения, требующие еще поддержки всех стран-членов ЕС, предполагают применение налога на непредвиденную прибыль, полученную от иммобилизованных резервов.
Это позволит использовать около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития его оборонной промышленности.
Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличных, были заблокированы странами G7, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.
28 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила начать обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.
- 29 января послы ЕС достигли принципиального согласия по поводу использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, а 12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться прибылью, полученной от операций с этими активами.
- Другие партнеры Украины поддерживают более радикальное использование российских активов. К примеру, Великобритания поддерживает идею с репарационными бондами – привлечение финансовой помощи для Украины под залог замороженных активов России.
- Глава Euroclear считает, что использование замороженных российских активов в качестве залога для репарационных бондов для Украины может негативно отразиться на финансовой стабильности в Европе.