ЕС подготовил законодательство для закупки оружия для ВСУ за доходы от активов РФ

ЕС подготовил законодательство, позволяющее за доходы от российских активов покупать оружие для Украины

Иллюстративное фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ

Европейский Союз подготовил законодательство, которое уже в июле позволит передать Украине доходы от замороженных суверенных российских активов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ознакомившееся с проектами документов.

Предложения, требующие еще поддержки всех стран-членов ЕС, предполагают применение налога на непредвиденную прибыль, полученную от иммобилизованных резервов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это позволит использовать около 3 миллиардов евро в год для финансирования поставок оружия в Украину и развития его оборонной промышленности.

Около 260 миллиардов евро активов российского центрального банка, преимущественно в виде ценных бумаг и наличных, были заблокированы странами G7, ЕС и Австралией, причем более двух третей из них заблокированы в ЕС.

28 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила начать обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.