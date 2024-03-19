Наличный доллар подорожал на 25 копеек

Курс доллара вырос на 25 копеек, курс евро – на 20

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Во вторник, 19 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 25 коп. и составил 38,78 грн. Курс продаж увеличился на 23 коп. до 39,27 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,25 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс – 38,35 грн, максимальный – 39,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составляет – 42,12 грн. Курс продаж поднялся на 20 коп. до 42,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,79 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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