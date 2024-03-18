Кабмін збирається розширити виплати для переселенців: хто у списку

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Кабінет міністрів напрацьовує розширення переліку категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати державну допомогу на проживання. Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Уже розроблено пропозиції змін до постанови, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, пропонується зарахувати до категорій ВПО, які мають право на такі виплати:

→ дітей, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; дітей, тимчасово влаштованих у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

→ тяжкохворих осіб, яким не встановлено інвалідність.

Також якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача в такій сім'ї не більший ніж 9444 грн:

→ осіб передпенсійного віку;

→ осіб з інвалідністю ІІІ групи;

→ осіб, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду до шестирічного віку;

→ осіб, у складі сім'ї яких є діти до 18 років або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Для внутрішньо переміщених осіб розмір виплати становить 2000 грн. Для осіб з інвалідністю, які змінили місце проживання, передбачена виплата в розмірі 3000 грн. Минулого тижня Міністерство соціальної політики повідомило про розробку нового інструменту підтримки ВПО – субсидії на оренду житла. Очікується, що держава компенсуватиме внутрішньо переміщеним особам частину витрат на оренду житла. Пілотний проєкт планують запустити з червня, він розрахований на два роки.