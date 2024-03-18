Кабмин собирается расширить выплаты для переселенцев: кто в списке

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Кабинет министров нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать государственную помощь на проживание. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутри перемещенных лиц.

В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на такие выплаты:

→ детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;

→ тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.

Также если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн:

→ лиц предпенсионного возраста;

→ лиц с инвалидностью ІІІ группы;

→ лиц, ухаживающих за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе до шестилетнего возраста;

→ лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Для внутри перемещенных лиц размер выплаты составляет 2000 грн. Для лиц с инвалидностью, изменивших место жительства, предусмотрена выплата в размере 3000 грн. На минувшей неделе Министерство социальной политики сообщило о разработке нового инструмента поддержки ВПЛ – субсидии на аренду жилья. Ожидается, что государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам часть расходов по аренде жилья. Пилотный проект планируется запустить с июня, он рассчитан на два года.