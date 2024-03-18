Кабмин собирается расширить выплаты для переселенцев: кто в списке
Кабинет министров нарабатывает расширение перечня категорий внутриперемещенных лиц, которые смогут получать государственную помощь на проживание. Об этом сообщило Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.
Уже разработаны предложения изменений к постановлению, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание внутри перемещенных лиц.
В частности, предлагается включить в категории ВПЛ, которые имеют право на такие выплаты:
→ детей, устроенных в семье патронатного воспитателя; патронатных воспитателей; детей, временно устроенных в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа;
→ тяжелобольных лиц, которым не установлена инвалидность.
Также если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не больше 9444 грн:
→ лиц предпенсионного возраста;
→ лиц с инвалидностью ІІІ группы;
→ лиц, ухаживающих за ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в уходе до шестилетнего возраста;
→ лиц, в составе семьи которых есть дети до 18 лет или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
На минувшей неделе Министерство социальной политики сообщило о разработке нового инструмента поддержки ВПЛ – субсидии на аренду жилья. Ожидается, что государство будет компенсировать внутренне перемещенным лицам часть расходов по аренде жилья. Пилотный проект планируется запустить с июня, он рассчитан на два года.
- С 1 марта 2024 года помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях.
- 15 марта Минсоцполитики предложило продлить сроки подачи заявления на выплаты на проживание для ВПЛ с 1 марта по 30 апреля 2024 года.