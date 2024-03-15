Мінсоцполітики готує субсидії на оренду житла для переселенців, пілот запустять із червня
Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент підтримки ВПО – субсидію на оренду житла. Проєкт рішення про таку допомогу погоджується в Кабінеті міністрів, повідомила пресслужба міністерства.
"Очікуємо, що після затвердження рішення уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", – йдеться в повідомленні.
Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.
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Пілотний проєкт планують реалізувати упродовж двох років.
Розмір субсидії буде залежати від:
→ вартості оренди у певному регіоні або населеному пункті;
→ кількості осіб у родині, яка орендує житло;
→ доходів домогосподарства і відповідно спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.
"Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, на Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється", – зазначили у Мінсоцполітики.
У 2022-2023 роках через повномасштабну війну житло у Львові – найбільшому місті на заході країни біля кордону з Польщею – стало найдорожчим в Україні. А населення найзахіднішого обласного центру – Ужгорода - з 2022 року збільшилося на 35%. Зараз у місті мешкає 40 000 вимушених переселенців.
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У Данії створили фонд "Українське житло для всіх", який займається розробкою житлової концепції та створення доступного орендного житла в Україні за данською моделлю. Фонд планує реалізувати три пілотні проєкти в містах, які постраждали від російського вторгнення.
- З 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов.
- 15 березня Мінсоцполітики запропонувало продовжити терміни подання заяви на виплати на проживання для ВПО з 1 березня до 30 квітня 2024 року.