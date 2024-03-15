Для внутрішніх переселенців хочуть продовжити терміни подання заяви на виплати

Готівка гривні (Фото: Depositphotos)

Міністерство соціальної політики пропонує продовжити термін подання заяв на перепризначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб з 1 березня до 30 квітня 2024 року. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

"Усі ВПО, які потребують цієї допомоги й з якихось причин ще не мали можливості подати документи, мають гарантовано отримати достатньо часу для їх подання", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, міністерство пропонує надати можливість отримувати таку допомогу:

- дітям, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше ніж 9444 грн – чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

- особам після досягнення віку 55 років;

- особам з інвалідністю III групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше як 9444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність);

- особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

- особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

- особам, у складі сім’ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.



З 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подання заяви та за певних умов.

У жовтні Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 000 переселенців. Наразі така верифікація відбувається постійно. Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо осіб, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.