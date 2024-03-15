Для внутренних переселенцев хотят продлить сроки подачи заявления на выплаты

Наличные гривни (Фото: Depositphotos)

Министерство социальной политики предлагает продлить срок подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц с 1 марта по 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает Минсоцполитики.

"Все ВПЛ, которые нуждаются в этой помощи и по каким-то причинам еще не имели возможности подать документы, должны гарантированно получить достаточно времени для их предоставления", – говорится в сообщении.

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Кроме того, министерство предлагает предоставить возможность получать такую помощь:

- детям, устроенным в семье патронатного воспитателя; патронатным воспитателям; детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн – четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

– лицам по достижении возраста 55 лет;

– лицам с инвалидностью ІІІ группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

– лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, нуждающимся в уходе до 6-летнего возраста;

– лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

- лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, обучающиеся на дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.



С 1 марта 2024 года помощь переселенцам в Украине назначают по новым правилам. Выплаты могут быть продолжены после подачи заявления и при определенных условиях.

В октябре Минсоцполитики после проверки лишило выплат 140 000 переселенцев. Теперь такая верификация происходит постоянно. Также ежемесячно министерство проводит проверки лиц, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.