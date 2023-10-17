Ездил на "гелике" и получал соцпомощь: выплат лишили 140 000 переселенцев

Министерство социальной политики после проверки внутренне перемещенных лиц прекратило выплаты более 140 000 украинцев, не соответствующим критериям. Это уменьшило расходы на 400 млн в месяц, сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович, передает Forbes.

Проверки ВПЛ прошли после того, как в августе правительство внесло изменения в постановление о том, что человек, который более 30 дней находится за границей без уважительных причин (лечение, командировки и т.п.), теряет право на выплаты.

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По словам министра, таких было обнаружено около 112 000 человек. Для бюджета – это уменьшение расходов ориентировочно на 400 млн в месяц, сообщила Жолнович.

"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн", – рассказала Жолнович.

Пока такая верификация происходит постоянно. Также ежемесячно министерство проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.

"Таких было более 12 000. Еще 9500 обнаружены умершими, и еще у 9800 было сдвоение, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах", – отмечает министр социальной политики.

В министерстве зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 000 грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 000 грн.

По данным Минсоцполитики, за все время полномасштабной войны помощь как ВПЛ получили 5 млн человек. Это одна из самых крупных программ министерства. В 2022 году помощь получили более 1,8 млн человек, на что из госбюджета выделили 57 млрд грн. На следующий год ориентировочно такая же сумма, говорит глава Минсоцполитики.