Їздив на "геліку" й отримував соцдопомогу: виплат позбавили 140 000 переселенців

Міністерство соціальної політики після перевірки внутрішньо переміщених осіб припинило виплати понад 140 000 осіб, які не відповідають критеріям. Це зменшило видатки на 400 млн на місяць, повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович, передає Forbes.

Перевірки ВПО відбулися після того, як у серпні уряд вніс зміни в постанову про те, що людина, яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо), втрачає право на виплати.

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За словами міністерки, таких було виявлено близько 112 000 осіб. Для бюджету – це зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць, повідомила Жолнович.

"Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн", – розповіла Жолнович.

Наразі така верифікація відбувається постійно. Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.

"Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було здвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах", – зазначає міністерка соціальної політики.

У міністерстві зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн.

За даними Мінсоцполітики, за весь час повномасштабної війни допомогу як ВПО отримали 5 млн осіб. Це одна з найбільших програм міністерства. У 2022 році допомогу отримали понад 1,8 млн осіб, на що з держбюджету виділили 57 млрд грн. На наступний рік орієнтовно така ж сума, каже очільниця Мінсоцполітики.