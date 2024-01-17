ООН дає по 10 800 грн внутрішнім переселенцям: хто може отримати гроші в Україні

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3600 грн на особу та покриває тримісячний період

Фото: r2p.org.ua

В Україні внутрішні переселенці можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень від управління верховного комісара Організації Обʼєднаних Націй у справах біженців. Про це повідомив благодійний фонд "Право на захист", передає пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ

Подати заявку можуть вимушено переміщені особи, постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід менше ніж 5 400 гривень на члена сімʼї. Зокрема ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Подати заявку на грошову допомогу можуть сімʼї, які:

- мають лише одного з батьків з одним чи кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

- складаються із самотніх людей похилого віку (від 55 років) або людини похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

- мають членів сімʼї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Подати заявку на таку допомогу можна в пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.