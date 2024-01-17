ООН дает по 10 800 грн внутренним переселенцам: кто может получить деньги в Украине

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3600 грн на человека и покрывает трехмесячный период

Фото: r2p.org.ua

В Украине внутренние переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10800 гривень от управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Об этом сообщил благотворительный фонд "Право на защиту", передает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ

Подать заявку могут вынужденно перемещенные лица, пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5 400 гривен на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

- имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

- состоят из одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

- занимаются детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных МФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.