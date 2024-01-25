Виплати переселенцям продовжили на місяць, після 1 березня допомогу отримуватимуть не всі

Фото: Depositphotos

До 1 березня усім категоріям внутрішньо переміщених осіб продовжено чинні умови соціальних виплат. Після 1 березня допомогу отримуватимуть певні категорії. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона уточнила, що місяць продовження виплат обходиться державі у понад 6 млрд грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Це досить значна сума, проте ми її знайшли у своїх резервах і готові будемо всім громадянам в межах закриття зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є", – підкреслила вона.

Урядовиця додала, що з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені внутрішньо переміщеним пенсіонерам з низьким доходом, у яких пенсія менша за 9444 грн.

"Тобто пенсіонерам з високим рівнем доходу, з високими пенсіями допомога ВПО продовжуватись не буде", – додала глава Мінсоцполітики.

Автоматично також продовжать допомогу для людей з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю, а також для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Водночас буде продовжено виплати для внутрішньо переміщених родин, які працевлаштувалися торік, але мають невеликий рівень доходу, тобто менш як 9400 грн на кожного члена сім’ї.

"Так само ми продовжуватимемо допомогу тим людям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць. Тоді ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за дітьми", – зауважила міністерка.

У жовтні Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 000 переселенців. Наразі така верифікація відбувається постійно. Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо осіб, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.