Выплаты переселенцам продлили на месяц, после 1 марта помощь будут получать не все

Фото: Depositphotos

До 1 марта всем категориям внутренне перемещенных лиц продлены действующие условия социальных выплат. После 1 марта помощь будут получать определенные категории. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини".

Она уточнила, что месяц продления выплат обходится государству более чем в 6 млрд грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Это достаточно значительная сумма, однако мы ее нашли в своих резервах и готовы будем всем гражданам в рамках закрытия зимнего периода полностью продлить выплаты на тех условиях, которые есть", – подчеркнула она.

Чиновница добавила, что с 1 марта выплаты автоматически будут продлены внутренне перемещенным пенсионерам с низким доходом, у которых пенсия менее 9444 грн.

"То есть пенсионерам с высоким уровнем дохода, с высокими пенсиями помощь ВПЛ продолжаться не будет", – добавила глава Минсоцполитики.

Автоматически также продолжат помощь для людей с инвалидностью первой и второй групп, детям с инвалидностью, а также для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В то же время будут продолжены выплаты для внутренне перемещенных семей, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют небольшой уровень дохода, то есть менее 9400 грн на каждого члена семьи.

"Так же мы продолжим помощь тем людям, которые проживают на условно безопасных территориях, но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест. Тогда мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за детьми", – заметила министр.

В октябре Минсоцполитики после проверки лишило выплат 140 000 переселенцев. Сейчас такая верификация происходит постоянно. Также ежемесячно министерство проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье.