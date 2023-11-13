єОселя: до програми іпотечного кредитування приєднався ще один банк
Sense Bank доєднався до державної програми іпотечного кредитування єОселя, що допоможе збільшити регіональне покриття її учасників, повідомляє пресслужба Укрфінжитла.
"Укрфінжитло та Sense Bank уклали генеральну угоду та договори співробітництва", – йдеться в повідомленні.
За словами голови правління Укрфінжитла Євгена Мецгера, приєднання ще одного банку допоможе збільшити регіональне покриття програми доступного іпотечного кредитування.
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Банк має намір розвивати диджитальні напрямки програми та спрощувати в співпраці з Дією доступ до кредитів за програмою єОселя.
Sense Bank став сьомим банком-партнером програми. Раніше доступні іпотечні кредити в межах єОселі надавали Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.
- 15 листопада 2022 року ПриватБанк видав перший пільговий кредит на купівлю житла за держпрограмою єОселя.
- 30 грудня Кабмін влив у компанію, яка координує програму іпотеки єОселя, 30 млрд грн.
- Завдяки програмі єОселя у травні 2023 року банки збільшили надання іпотечних кредитів ушестеро.
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