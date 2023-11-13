єОселя: до програми іпотечного кредитування приєднався ще один банк

Sense Bank доєднався до державної програми іпотечного кредитування єОселя, що допоможе збільшити регіональне покриття її учасників, повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

"Укрфінжитло та Sense Bank уклали генеральну угоду та договори співробітництва", – йдеться в повідомленні.

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За словами голови правління Укрфінжитла Євгена Мецгера, приєднання ще одного банку допоможе збільшити регіональне покриття програми доступного іпотечного кредитування.

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Банк має намір розвивати диджитальні напрямки програми та спрощувати в співпраці з Дією доступ до кредитів за програмою єОселя.

Sense Bank став сьомим банком-партнером програми. Раніше доступні іпотечні кредити в межах єОселі надавали Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

єОселя – державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти у ній участь могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. – державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти у ній участь могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З 1 серпня уряд розширив програму – скористатися нею зможуть ще кілька категорій українців.