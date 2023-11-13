RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

єОселя: до програми іпотечного кредитування приєднався ще один банк

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 11:52
єОселя: до програми іпотечного кредитування приєднався ще один банк - Фото
Фото - пресслужба Sense Bank

Sense Bank доєднався до державної програми іпотечного кредитування єОселя, що допоможе збільшити регіональне покриття її учасників, повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

"Укрфінжитло та Sense Bank уклали генеральну угоду та договори співробітництва", – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За словами голови правління Укрфінжитла Євгена Мецгера, приєднання ще одного банку допоможе збільшити регіональне покриття програми доступного іпотечного кредитування.

Читайте також: НемаєОселі. Чому буксує нова державна іпотечна програма 

Банк має намір розвивати диджитальні напрямки програми та спрощувати в співпраці з Дією доступ до кредитів за програмою єОселя.

Sense Bank став сьомим банком-партнером програми. Раніше доступні іпотечні кредити в межах єОселі надавали Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

єОселя – державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти у ній участь могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З 1 серпня уряд розширив програму – скористатися нею зможуть ще кілька категорій українців.
Наталія Софієнко
УкрфінжитлоSense BankєОселя
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 