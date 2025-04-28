IFC та Укрсиббанк запускають механізм підтримки бізнесу на €66 мільйонів

28 квітня 2025 року IFC (Міжнародна фінансова корпорація) та Укрсиббанк, акціонерами якого є BNP Paribas Group та ЄБРР, оголосили про запуск нового механізму розподілу ризиків (RSF) на суму €66 мільйонів для підтримки середніх та великих підприємств в Україні (мідкепам).

Ініціатива спрямована на надання критично необхідного фінансування компаніям середньої капіталізації, що працюють у важливих для економіки секторах, зокрема агробізнесі, виробництві, торгівлі та логістиці. Програма має допомогти бізнесу підтримати свою діяльність, зберегти робочі місця та зміцнити енергетичну безпеку країни.

Механізми розподілу ризиків дають фінансовим установам-партнерам IFC можливість брати на себе частку кредитного ризику за портфелями відповідних позик та інших активів, допомагаючи підтримувати кредитування, особливо на волатильних ринках.

"Приватному сектору України належить відіграти ключову роль у задоволенні потреб на відновлення, а також збереженні та створенні нових робочих місць. Ця інвестиція не лише сприятиме зайнятості, а й підтримає зусилля країни у досягненні енергетичної безпеки і стійкості", – зазначила Інес Роша, регіональна Директорка IFC в Європі.

За умовами угоди IFC покриватиме 50% кредитного ризику — до €33 мільйонів. Проєкт також отримав підтримку уряду Франції та Великої Британії.

Окрема частина програми — близько 20% портфеля RSF — буде спрямована на фінансування малих проєктів у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності. Це має допомогти Україні збільшити виробництво електроенергії та скоротити викиди парникових газів на понад 34 тисячі тонн еквіваленту CO₂ на рік.