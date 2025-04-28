IFC и УкрСиббанк запускают механизм поддержки бизнеса на €66 миллионов

Банкнота євро (Фото - Pexels)

28 апреля 2025 года IFC (Международная финансовая корпорация) и УкрСиббанк, акционерами которого являются BNP Paribas Group и ЕБРР, объявили о запуске нового механизма распределения рисков (RSF) на сумму €66 миллионов для поддержки средних и крупных предприятий в Украине (мидкепам).

Инициатива направлена на предоставление критически необходимого финансирования компаниям средней капитализации, работающих в важных для экономики секторах, в частности, агробизнесе, производстве, торговле и логистике. Программа должна помочь бизнесу поддержать свою деятельность, сохранить рабочие места и укрепить энергетическую безопасность страны.

Механизмы распределения рисков дают финансовым учреждениям-партнерам IFC возможность брать на себя долю кредитного риска по портфелям соответствующих ссуд и других активов, помогая поддерживать кредитование, особенно на волатильных рынках.

"Частному сектору Украины предстоит сыграть ключевую роль в удовлетворении потребностей в восстановлении, а также сохранении и создании новых рабочих мест. Эта инвестиция будет не только способствовать занятости, но и поддержит усилия страны в достижении энергетической безопасности и устойчивости", – отметила Инес Роша, региональная Директорка IFC в Европе.

По условиям соглашения IFC будет покрывать 50% кредитного риска – до €33 миллионов. Проект также получил поддержку правительства Франции и Великобритании.

Отдельная часть программы – около 20% портфеля RSF – будет направлена на финансирование малых проектов в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Это должно помочь Украине увеличить производство электроэнергии и сократить выбросы парниковых газов более чем на 34 тысячи тонн эквивалента CO₂ в год.