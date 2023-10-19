Unex Bank випустив на ринок першу в Україні спеціалізовану картку, що дозволяє купувати в розстрочку товари та послуги в партнерській мережі

На правах реклами

Цього року Unex Bank випустив на ринок першу в Україні спеціалізовану картку, що дозволяє купувати в розстрочку товари та послуги в партнерській мережі. Проєкт отримав окрему назву – Мед та від моменту запуску був орієнтований на онлайн продажі.

Спочатку на нього звертали небагато уваги, адже перелік магазинів-партнерів на старті був доволі скромним. Але наприкінці літа до мережі приєдналося чимало гучних імен: гіпермаркети Fozzy, одна з найбільших мереж електроніки та побутової техніки Фокстрот, кілька медичних центрів, мережеві аптеки та АЗС. Загалом сьогодні карткою Мед можна розрахуватися у близько 2000 точок продажу: аптеках, заправках, продуктових магазинах, хімчистках, СТО, перукарнях і виномаркетах. Тож і ми отримали картку Мед, щоб протестувати монобрендову розстрочку у кількох магазинах й зрозуміти, чи варто оформлювати ще одну картку.

Як працює розстрочка

В істотних характеристиках продукту на сайті банку зазначено, що ліміт розстрочки становить до 50 000 гривень. Реальна відсоткова ставка, розрахована за методикою НБУ – 0,001% річних. Максимальний строк розстрочки – до 12 місяців.

Карткою не можна розрахуватись деінде: до оплати її приймуть тільки в партнерській мережі. Над її розширенням працюють щодня – у застосунку регулярно з’являються нові партнери з абсолютно різних категорій: продуктові, магазини іграшок та електроніки, стоматологічні клініки тощо.

Обмежене застосування картки пояснюється бізнес-моделлю. Плату за користування кредитними коштами бере на себе торговий партнер. Вигода останнього у прискореному товарообігу та збільшенні виручки. Натомість власник картки Мед отримує реальну розстрочку без авансів, комісій та переплат. Таку саму бізнес-модель використовують й інші банки, що мають в продуктовій лінійці програми розстрочки.

Але, запевнила нас в розмові директорка з Маркетингу Unex Bank Аліна Компанець, користуватися карткою Мед набагато зручніше, адже клієнту не потрібно кожен раз проходити процедуру оформлення розстрочки на кожний окремий товар. В межах виділеного ліміту можна сплатити за будь-яку покупку в партнерській мережі.

"Наприклад, можна набрати повний кошик продуктів в супермаркеті та розрахуватися за них на касі карткою Мед. До всього, що було в кошику, буде застосовано оплату частинами", – пояснила вона.

Як оформити картку розстрочки

Процедура отримання картки починається з встановлення застосунку Мед з магазинів Play Market або App Store. Решта дій відбувається вже у додатку: ідентифікація за допомогою номеру телефону, заповнення стандартної анкети, підписання електронних договорів та випуск самої картки.

Весь процес оформлення займає близько 10 хвилин. Ліміт розстрочки вираховується скорінговою моделлю на базі анкетних даних та інформації з кредитних бюро.

Після завершення процедури оформлення банк випускає віртуальну картку та надсилає її дані на фінансовий номер. Останніх достатньо, щоб додати картку до гаманців Google Pay та Apple Pay. Після цього можна розраховуватися карткою Мед в мережі магазинів-партнерів.

Тестуємо розстрочку Мед

У більшості партнерів картка працює лише в офлайн-мережі. Користуватися нею в такому випадку надзвичайно просто. Настільки, що навіть немає сенсу описувати процедуру – обрав в електронному гаманці картку Мед, приклав смартфон до терміналу на касі. І все.

Але в деяких мережах нею можна розрахуватися й онлайн. В такому випадку при обранні способу оплати треба зазначити варіант "карткою" та, користуючись вбудованим у форму оплати Google Pay, сплатити за покупку карткою Мед.

Оплата проходить миттєво – так само, якби сплачували звичайною карткою. А у додатку Мед при цьому автоматично з’являється графік платежів, що показує, коли та скільки треба погасити розстрочки. До речі, термін розстрочки відрізняється в залежності від магазину і зазначений в додатку.

Жодних обмежень на кількість покупок карткою немає. Можна купити праску у Фокстроті, заправити автівку та придбати ліки в аптеці. Хоч за годину, хоч за місяць. В межах встановленого ліміту обмежень немає. При цьому застосунок самостійно розрахує єдиний місячний платіж по усіх покупках в розстрочку. Тож навіть за 20-покупок потрібно буде вносити один єдиний платіж раз на місяць. До речі, це легко зробити без комісії в одному з тисяч терміналів City24 чи EasyPay.

В чому вигода

Картка розстрочки, як і розповідають у банку, насправді дозволяє платити частинами без кредитних відсотків та комісій. Це суттєва перевага перед стандартним кредитуванням: якщо потрібні гроші на помірно дорогу покупку чи навіть просто не вистачає грошей до зарплати, картка розстрочки – хороше рішення.

Та навіть якщо дефіциту бюджету немає, з карткою можна заробляти. Фактично, банк дає можливість користуватися безкоштовними кредитними ресурсами: не потрібно одразу сплачувати повну суму товару, відтак частково вільні кошти можна, наприклад, розмістити на депозиті та отримати відсотки.

"Крім того, у серпні ми запустили реферальну програму по картці Мед. Це ще один спосіб заробити на картці: якщо запрошений по індивідуальному посиланню друг встановить додаток та отримає картку, обидва власники картки отримають по 50 грн", – зазначила Аліна Компанець.