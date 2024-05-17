Курс долара падає. Готівкові курси валют

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У п’ятницю, 17 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 13 коп. і складає 39,3 грн. Курс продажу опустився на 10 коп. до 39,88 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,85 грн, максимальний – 39,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,75 грн, максимальний – 40 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 9 коп. і становить 42,58 грн. Курс продажу зменшився на 12 коп. до 43,36 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,7 грн, максимальний – 42,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,18 грн, а максимальний – 43,55 грн.

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