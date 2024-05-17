Курс доллара падает. Наличные курсы валют

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В пятницу, 17 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13 коп. и составляет 39,3 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. до 39,88 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,85 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 9 коп. и составляет 42,58 грн. Курс продажи снизился на 12 коп. до 43,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,7 грн, максимальный – 42,9 грн. Для продажи минимальный курс – 43,18 грн, а максимальный – 43,55 грн.

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