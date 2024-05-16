Коломойский проиграл суд о договорах поручительства по кредитам ПриватБанка на 9 млрд грн

Игорь Коломойский (фото - ЕРА)

Киевский апелляционный суд 16 мая отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского о расторжении договоров его личной поруки по кредитам рефинансирования, привлеченным ПриватБанком до его национализации. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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Дело рассматривалось в судах более шести лет.

В течение 2008-2014 годов Национальный банк предоставил ПриватБанку кредиты рефинансирования на общую сумму 18,3 млрд грн.

В 2015 году Коломойский, на тот момент являвшийся совладельцем ПриватБанка, заключил с Национальным банком договоры личной поруки о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, полученных за период 2008-2014 годов. Фактически, сообщал Нацбанк, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности банка перед НБУ, которая на апрель 2019-го составила 9,2 млрд грн.

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В 2017 году Коломойский подал иск в Печерский районный суд Киева о расторжении договоров личной поруки, согласно которым он гарантировал возврат ПриватБанком полученных им кредитов рефинансирования.

20 апреля 2019 года суд удовлетворил его иск. Не согласившись с вынесенным решением, Национальный банк обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Тщательно исследовав материалы дела, суд поддержал правовую позицию Национального банка, которая заключалась, в частности, в том, что сам факт изменения владельца корпоративных прав ПриватБанка вследствие национализации не привел к изменению прав и обязанностей сторон по договорам", – прокомментировали решение суда в НБУ.

В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученные кредиты.

В феврале 2023 года Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, после чего суды низших инстанций начали закрывать производство об обжаловании национализации. Сейчас судами Украины закрыто производство по более чем 30 судебным делам по искам связанных с ПриватБанком лиц.

В апреле 2023 года Верховный суд отменил решение судов низших инстанций по признанию недействительным личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, которые ПриватБанк получал в 2008-2015 годах.