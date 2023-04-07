Коломойский проиграл Нацбанку в суде о поручительстве по рефинансированию
Верховный суд в пятницу, 7 апреля, отменил решения судов низших инстанций о признании недействительным личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования, которые ПриватБанк получал в 2008-2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Хозяйственный суд Киева в июне 2020 года, а затем Северный апелляционный хозяйственный суд в августе 2022 года удовлетворили иск Коломойского.
Верховный суд пересмотрел их решения. Постановление Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит.
"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного суда. Суд поддержал правовую позицию Национального банка и подтвердил, что кредитование ПриватБанка происходило Национальным банком с соблюдением требований закона", – заявил начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.
В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученные кредиты.
- В феврале 2023 года Верховный суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам.
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