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Коломойский проиграл Нацбанку в суде о поручительстве по рефинансированию

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 13:04
Коломойский проиграл Нацбанку в суде о поручительстве по рефинансированию - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховный суд в пятницу, 7 апреля, отменил решения судов низших инстанций о признании недействительным личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования, которые ПриватБанк получал в 2008-2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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В 2016 году Коломойский заключил с Национальным банком договоры поручительства по пяти кредитным соглашениям, в рамках которых ПриватБанк получил 18,3 млрд грн для поддержки ликвидности.
Тогда бизнесмен лично гарантировал НБУ, что банк вернет полученные кредиты. Однако в мае 2019 года, уже после национализации ПриватБанка, бизнесмен подал иск с требованием признать договоры недействительными.

Хозяйственный суд Киева в июне 2020 года, а затем Северный апелляционный хозяйственный суд в августе 2022 года удовлетворили иск Коломойского.

Верховный суд пересмотрел их решения. Постановление Верховного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение Верховного суда. Суд поддержал правовую позицию Национального банка и подтвердил, что кредитование ПриватБанка происходило Национальным банком с соблюдением требований закона", – заявил начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.

В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученные кредиты.

Андрій Водяний
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НБУ ПриватБанк игорь коломойский верховный суд
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