Коломойський програв суд про договори поруки за кредитами ПриватБанку на 9 млрд грн

Ігор Коломойський (фото - ЕРА)

Київський апеляційний суд 16 травня скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

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Справа розглядалася у судах понад шість років.

Протягом 2008–2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником ПриватБанку, уклав із Національним банком договори особистої поруки про погашення п’яти кредитів рефінансування ПриватБанку, отриманих за період 2008-2014 років. Фактично, повідомляв Нацбанк, він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку перед НБУ, яка на квітень 2019 року становила 9,2 млрд грн.

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У 2017 році Коломойський подав позов до Печерського районного суду Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування.

20 квітня 2019 року суд задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема, в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов’язків сторін за договорами", – прокоментували рішення суду у НБУ.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримані кредити.

У лютому 2023 року Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, після чого суди нижчих інстанцій почали закривати провадження про оскарження націоналізації. Зараз судами України закрито провадження в понад 30 судових справах за позовами пов’язаних із ПриватБанком осіб.

У квітні 2023 року Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанцій щодо визнання недійсною особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування, які ПриватБанк отримував у 2008-2015 роках.