Курс долара росте, а курс євро падає. Готівкові курси

Курс долара виріс на 15 копійок, курс євро впав на 10

Фото: Юлія Березовська / пресцентр НБУ

У понеділок, 15 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 15 коп. і склав 39,18 грн. Курс продажу підвищився на 16 коп. — до 39,69 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,6 грн, максимальний – 39,31 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,55 грн, максимальний – 39,8 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 10 коп. і складає 41,86 грн. Курс продажу впав на 2 коп. — до 42,75 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,15 грн, максимальний – 42,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,6 грн, а максимальний – 42,9 грн.

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