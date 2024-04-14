Україна має $6 млрд на закупівлю озброєнь на рік – Камишін

Олександр Камишін. Фото: Мінстратегпром

У поточному році Україна має ресурс у розмірі $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Про це сказав міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, весь бюджет оборони на 2024 рік – близько $40 млрд, із цієї суми $30 млрд – це зарплати і виплати військовослужбовцям.

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"З решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші", – зазначив міністр.

Камишін розповів, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки й озброєнь ЗСУ.

Він стверджує, що за низкою позицій Україна готова закривати потреби шляхом власного виробництва. У 2024 році – це бронетехніка, всі види безпілотників і артилерія.

Раніше заступник міністра оборони України Юрій Джигир розповідав, що у 2024 році на грошове забезпечення і бойові виплати виділено асигнування в сумі 862,6 млрд грн, що становить понад 70% бюджету МОУ.

24 листопада у Міноборони назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік.

28 листопада Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік.

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