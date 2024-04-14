У Украины есть $6 млрд на закупку вооружений на год – Камышин

Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности

Александр Камышин. Фото: Минстратегпром

В текущем году у Украины есть ресурс в размере $6 млрд на закупку вооружений, в частности у отечественных производителей. Об этом сказал министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, весь бюджет обороны на 2024 год – около $40 млрд, из этой суммы $30 млрд – это зарплаты и выплаты военнослужащим.

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"Из оставшихся $10 млрд без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается $6 млрд. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше", – отметил министр.

Камышин рассказал, что Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники и вооружений ВСУ.

Он утверждает, что по ряду позиций Украина готова закрывать потребности за счет собственного производства. В 2024 году – это бронетехника, все виды беспилотников и артиллерия.

Ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир рассказывал, что в 2024 году на денежное довольствие и боевые выплаты выделено ассигнование в сумме 862,6 млрд грн, что составляет более 70% бюджета МОУ.

24 ноября в Минобороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год.

28 ноября Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год.

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