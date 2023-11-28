Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Інформація про підписання держбюджету опублікована на сайті Верховної Ради.

Бюджет затверджено з доходами 1,76 трлн грн, видатками – 3,35 трлн грн.

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Дефіцит державного бюджету – 1,57 трлн грн.

У бюджеті закладені зовнішні запозичення у $41 млрд.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона збільшиться ще раз до 8000 грн.

Підвищення податків, окрім банків, не передбачається.

У бюджеті закладено курс гривні 40,7 грн/$1.

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік на початку листопада. Торік парламент проголосував бюджет на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня, а ухвалив його в цілому 3 листопада.

28 листопада Путін затвердив рекордний військовий бюджет РФ із часів СРСР. На війну піде третина витрат.

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