Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік
Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Інформація про підписання держбюджету опублікована на сайті Верховної Ради.
Бюджет затверджено з доходами 1,76 трлн грн, видатками – 3,35 трлн грн.
Дефіцит державного бюджету – 1,57 трлн грн.
У бюджеті закладені зовнішні запозичення у $41 млрд.
Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона збільшиться ще раз до 8000 грн.
Підвищення податків, окрім банків, не передбачається.
У бюджеті закладено курс гривні 40,7 грн/$1.
Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік на початку листопада. Торік парламент проголосував бюджет на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня, а ухвалив його в цілому 3 листопада.
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