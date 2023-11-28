Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Информация о подписании госбюджета опубликована на сайте Верховной Рады.

Бюджет утвержден с доходами 1,76 трлн грн, расходами – 3,35 трлн грн.

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Дефицит государственного бюджета – 1,57 трлн грн.

В бюджет заложены внешние заимствования в $41 млрд.

Прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

Повышение налогов, кроме как для банков, не предполагается.

В бюджете заложен курс гривни 40,7 грн/$1.

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год в начале ноября. В прошлом году парламент проголосовал бюджет на 2023 год в первом чтении 7 октября, а принял его в целом 3 ноября.

28 ноября Путин утвердил рекордный военный бюджет РФ со времен СССР. На войну пойдет треть расходов.

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