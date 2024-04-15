Курс доллара растет, а курс евро падает. Наличные курсы

Курс доллара вырос на 15 копеек, курс евро снизился на 10

Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ

В понедельник, 15 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 15 коп. и составил 39,18 грн. Курс продажи повысился на 16 коп. — до 39,69 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,6 грн, максимальный – 39,31 грн. Для продажи минимальный курс – 39,55 грн, максимальный – 39,8 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составляет 41,86 грн. Курс продажи упал на 2 коп. — до 42,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,15 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,6 грн, а максимальный – 42,9 грн.

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