Курс долара впав на 9 копійок: який курс долара та євро сьогодні

Курс долара впав на 9 копійок: який курс долара та євро сьогоднідоповнено
Скільки коштує долар
У середу, 25 вересня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 9 коп. Курс купівлі складає 41,15 грн, курс продажу – 41,65 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,7 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 41,8 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро виріс на 5 коп. і становить 45,86 грн, курс продажу збільшився на 1 коп. — до 46,61 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 45 грн, максимальний – 46,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,38 грн, а максимальний – 46,85 грн.
Готівковий курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого у банках склав 10,42 грн. Курс продажу – 11 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,7 грн, максимальний – 10,79 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,95 грн, а максимальний – 11,1 грн.
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