Курс доллара упал на 9 копеек: какой курс доллара и евро сегодня

Доллар подешевел, а евро немного подорожал

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Сколько стоит доллар

В среду, 25 сентября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 9 коп. Курс покупки составляет 41,15 грн, курс продажи – 41,65 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,7 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 45,86 грн, курс продажи увеличился на 1 коп. — до 46,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 45 грн, максимальный – 46,3 грн. Для продажи минимальный курс – 46,38 грн, а максимальный – 46,85 грн.

Наличный курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого в банках составил 10,42 грн. Курс продажи – 11 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,7 грн, максимальный – 10,79 грн. Для продажи минимальный курс – 10,95 грн, а максимальный – 11,1 грн.

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