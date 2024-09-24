Девелоперы прогнозируют рост цен на жилье. Почему и насколько

Повышение военного сбора увеличит операционные расходы застройщиков. Они могут быть переложены на покупателей недвижимости

Строительство в Киеве (Фото - depositphotos.com)

Принятие налогового законопроекта №11416-д в целом может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты.

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Об этом в комментарии LIGA.net рассказал глава правления Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.

"С повышением военного сбора увеличатся операционные расходы. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на жилье и другие строительные объекты", – отметил он.

Напомним, военный сбор взимается при покупке недвижимости и обычно делится поровну между покупателем и продавцом. Соответственно, при условии повышения сбора с 1,5% от стоимости "квадратов" до 5%, покупателю придется переплатить за квартиру дополнительные 1,75%, а девелопер эти же 1,75% потеряет из своего дохода.

Есть вероятность того, что, чтобы компенсировать свои потери, многие девелоперы пересмотрят цену квадратного метра в сторону увеличения.

"В целом увеличение налогов усложняет условия для развития строительной отрасли, которая уже страдает от нехватки инвестиций и низкого спроса на недвижимость", – говорит Евгений Фаворов.

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В то же время на цене квадратного метра может отразиться не только увеличение военного сбора, но и установление ставки налога на прибыль для финансовых учреждений на уровне 25%. К примеру, если продажа недвижимости происходит через фонд финансирования строительства, к обязательным платежам прилагается вознаграждение управляющего фонда – компании, сопровождающей сделку.

И если из своего вознаграждения вместо текущих 18% управляющий будет вынужден платить 25% налога на прибыль, потерянную разницу ему придется компенсировать – опять-таки, переложив дополнительную финансовую нагрузку на покупателя.