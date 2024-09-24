Девелопери прогнозують зростання цін на житло. Чому і наскільки

Підвищення військового збору збільшить операційні витрати забудовників. Вони можуть бути перекладені на покупців нерухомості

Будівництво в Києві (Фото - depositphotos.com)

Прийняття податкового законопроєкту №11416-д в цілому може призвести до зростання цін на житло та інші будівельні об'єкти.

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Про це в коментарі LIGA.net розповів голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

"Із підвищенням військового збору збільшаться операційні витрати. Це, своєю чергою, може призвести до зростання цін на житло та інші будівельні об'єкти", – зазначив він.

Нагадаємо, військовий збір стягується при купівлі нерухомості та зазвичай ділиться порівну між покупцем та продавцем. Відповідно, за умови підвищення збору з 1,5% від вартості "квадратів" до 5%, покупцю доведеться переплатити за квартиру додаткові 1,75%, а девелопер ці самі 1,75% втратить зі свого доходу.

Є ймовірність того, що аби компенсувати свої втрати, багато девелоперів переглянуть ціну квадратного метра в бік збільшення.

"Загалом збільшення податків ускладнює умови для розвитку будівельної галузі, яка вже страждає від браку інвестицій та низького попиту на нерухомість", – каже Євген Фаворов.

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Водночас на ціні квадратного метра може позначитися не тільки збільшення військового збору, а й встановлення ставки податку на прибуток для фінансових установ на рівні 25%. Наприклад, якщо продаж нерухомості відбувається через фонд фінансування будівництва, до обов’язкових платежів додається винагорода управителя фонду – компанії, яка супроводжує угоду.

І якщо зі своєї винагороди замість поточних 18% управитель буде змушений сплачувати 25% податку на прибуток, втрачену різницю йому доведеться компенсувати – знову-таки, переклавши додаткове фінансове навантаження на покупця.