Рейтинг ведущих финансовых центров мира возглавил Нью-Йорк. Киев в список не попал

Украинские города не вошли в список крупнейших финансовых центров мира Global Financial Index

Фото: Pexels

Нью-Йорк сохранил первое место в свежем рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который составляет финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.

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Американский мегаполис возглавляет Global Financial Index (GFCI) с 2018 года.

Второе место за собой сохранил Лондон, а замыкает тройку лидеров Гонконг, который обогнал Сингапур.

Пятая строчка осталась за Сан-Франциско, на шестое место с девятого переместился Чикаго, на седьмое с восьмого – Лос-Анджелес, тогда как Шанхай откатился на две позиции.

По сравнению с предыдущим рейтингом в первой десятке произошли еще два изменения: из топ-10 выбыли Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэню и Франкфурту.

Больше всего свои позиции улучшили Бермудские острова (сразу плюс 27 мест), а также Доха и Эр-Рияд (24 и 21 строки соответственно). Тем временем Рим откатился на 22 место, Стокгольм – на 16 позиций.

Первая двадцатка рейтинга выглядит так:

Город Место Рейтинг Предыдущее место Смена Нью-Йорк 1 763 1 0 Лондон 2 750 2 0 Гонконг 3 749 4 ↑1 Сингапур 4 747 3 ↓1 Сан-Франциско 5 742 5 0 Чикаго 6 740 9 ↑3 Лос-Анджелес 7 739 8 ↑1 Шанхай 8 738 6 ↓2 Шэньчжэнь 9 732 11 ↑2 Франкфурт 10 730 13 ↑3 Сеул 11 729 10 ↓1 Вашингтон 12 728 12 0 Женева 13 726 7 ↓6 Дублин 14 725 25 ↑11 Париж 15 724 14 ↓1 Дубай 16 723 20 ↑4 Цюрих 17 722 16 ↓1 Пекин 18 721 15 ↓3 Люксембург 19 720 17 ↓2 Токио 20 719 19 ↓1

Киева или других городов Украины в списке нет.

Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (62-е место).