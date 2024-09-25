Рейтинг ведущих финансовых центров мира возглавил Нью-Йорк. Киев в список не попал
Нью-Йорк сохранил первое место в свежем рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который составляет финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.
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Американский мегаполис возглавляет Global Financial Index (GFCI) с 2018 года.
Второе место за собой сохранил Лондон, а замыкает тройку лидеров Гонконг, который обогнал Сингапур.
Пятая строчка осталась за Сан-Франциско, на шестое место с девятого переместился Чикаго, на седьмое с восьмого – Лос-Анджелес, тогда как Шанхай откатился на две позиции.
По сравнению с предыдущим рейтингом в первой десятке произошли еще два изменения: из топ-10 выбыли Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэню и Франкфурту.
Больше всего свои позиции улучшили Бермудские острова (сразу плюс 27 мест), а также Доха и Эр-Рияд (24 и 21 строки соответственно). Тем временем Рим откатился на 22 место, Стокгольм – на 16 позиций.
Первая двадцатка рейтинга выглядит так:
|Город
|Место
|Рейтинг
|Предыдущее место
|Смена
|Нью-Йорк
|1
|763
|1
|0
|Лондон
|2
|750
|2
|0
|Гонконг
|3
|749
|4
|↑1
|Сингапур
|4
|747
|3
|↓1
|Сан-Франциско
|5
|742
|5
|0
|Чикаго
|6
|740
|9
|↑3
|Лос-Анджелес
|7
|739
|8
|↑1
|Шанхай
|8
|738
|6
|↓2
|Шэньчжэнь
|9
|732
|11
|↑2
|Франкфурт
|10
|730
|13
|↑3
|Сеул
|11
|729
|10
|↓1
|Вашингтон
|12
|728
|12
|0
|Женева
|13
|726
|7
|↓6
|Дублин
|14
|725
|25
|↑11
|Париж
|15
|724
|14
|↓1
|Дубай
|16
|723
|20
|↑4
|Цюрих
|17
|722
|16
|↓1
|Пекин
|18
|721
|15
|↓3
|Люксембург
|19
|720
|17
|↓2
|Токио
|20
|719
|19
|↓1
Киева или других городов Украины в списке нет.
Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (62-е место).