Рейтинг ведущих финансовых центров мира возглавил Нью-Йорк. Киев в список не попал
Фото: Pexels

Нью-Йорк сохранил первое место в свежем рейтинге крупнейших финансовых центров мира, который составляет финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.

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Американский мегаполис возглавляет Global Financial Index (GFCI) с 2018 года.

Второе место за собой сохранил Лондон, а замыкает тройку лидеров Гонконг, который обогнал Сингапур.

Пятая строчка осталась за Сан-Франциско, на шестое место с девятого переместился Чикаго, на седьмое с восьмого – Лос-Анджелес, тогда как Шанхай откатился на две позиции.

По сравнению с предыдущим рейтингом в первой десятке произошли еще два изменения: из топ-10 выбыли Сеул и Женева, уступив место Шэньчжэню и Франкфурту.

Больше всего свои позиции улучшили Бермудские острова (сразу плюс 27 мест), а также Доха и Эр-Рияд (24 и 21 строки соответственно). Тем временем Рим откатился на 22 место, Стокгольм – на 16 позиций.

Первая двадцатка рейтинга выглядит так:

ГородМестоРейтингПредыдущее местоСмена
Нью-Йорк176310
Лондон275020
Гонконг37494↑1
Сингапур47473↓1
Сан-Франциско574250
Чикаго67409↑3
Лос-Анджелес77398↑1
Шанхай87386↓2
Шэньчжэнь973211↑2
Франкфурт1073013↑3
Сеул1172910↓1
Вашингтон12728120
Женева137267↓6
Дублин1472525↑11
Париж1572414↓1
Дубай1672320↑4
Цюрих1772216↓1
Пекин1872115↓3
Люксембург1972017↓2
Токио2071919↓1

Киева или других городов Украины в списке нет.

Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (62-е место).

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