Рейтинг провідних фінансових центрів світу очолив Нью-Йорк. Київ до списку не потрапив
Фото: Pexels

Нью-Йорк зберіг перше місце у свіжому рейтингу найбільших фінансових центрів світу, який складає фінансова консалтингова компанія Z/Yen Group Ltd.

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Американський мегаполіс очолює Global Financial Index (GFCI) з 2018 року.

Друге місце за собою зберіг Лондон, а замикає трійку лідерів Гонконг, який обігнав Сінгапур.

П'ята сходинка залишилась за Сан-Франциско, на шосте місце з дев'ятого перемістилося Чикаго, на сьоме з восьмого – Лос-Анджелес, тоді як Шанхай відкотився на дві позиції.

Порівняно з попереднім рейтингом у першій десятці відбулися ще дві зміни: з першої десятки вибули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчженю і Франкфурту.

Найбільше свої позиції покращили Бермудські острови (відразу плюс 27 місць), а також Доха та Ер-Ріяд (24 та 21 рядки відповідно). Тим часом Рим відкотився на 22 місце, Стокгольм – на 16 позицій.

Перша двадцятка рейтингу виглядає так:

МістоМісцеРейтингПопереднє місцеЗміна
Нью-Йорк176310
Лондон275020
Гонконг37494↑1
Сінгапур47473↓1
Сан-Франциско574250
Чикаго67409↑3
Лос-Анджелес77398↑1
Шанхай87386↓2
Шеньчжень973211↑2
Франкфурт1073013↑3
Сеул1172910↓1
Вашингтон12728120
Женева137267↓6
Дублін1472525↑11
Париж1572414↓1
Дубай1672320↑4
Цюрих1772216↓1
Пекін1872115↓3
Люксембург1972017↓2
Токіо20719

19

↓1

Києва чи будь-яких інших міст України у списку немає.

Серед фінансових центрів Східної Європи та Середньої Азії лідирує Астана (62 місце).

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