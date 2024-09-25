Рейтинг провідних фінансових центрів світу очолив Нью-Йорк. Київ до списку не потрапив

Українські міста не увійшли до списку найбільших фінансових центрів світу Global Financial Index

Фото: Pexels

Нью-Йорк зберіг перше місце у свіжому рейтингу найбільших фінансових центрів світу, який складає фінансова консалтингова компанія Z/Yen Group Ltd.

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Американський мегаполіс очолює Global Financial Index (GFCI) з 2018 року.

Друге місце за собою зберіг Лондон, а замикає трійку лідерів Гонконг, який обігнав Сінгапур.

П'ята сходинка залишилась за Сан-Франциско, на шосте місце з дев'ятого перемістилося Чикаго, на сьоме з восьмого – Лос-Анджелес, тоді як Шанхай відкотився на дві позиції.

Порівняно з попереднім рейтингом у першій десятці відбулися ще дві зміни: з першої десятки вибули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчженю і Франкфурту.

Найбільше свої позиції покращили Бермудські острови (відразу плюс 27 місць), а також Доха та Ер-Ріяд (24 та 21 рядки відповідно). Тим часом Рим відкотився на 22 місце, Стокгольм – на 16 позицій.

Перша двадцятка рейтингу виглядає так:

Місто Місце Рейтинг Попереднє місце Зміна Нью-Йорк 1 763 1 0 Лондон 2 750 2 0 Гонконг 3 749 4 ↑1 Сінгапур 4 747 3 ↓1 Сан-Франциско 5 742 5 0 Чикаго 6 740 9 ↑3 Лос-Анджелес 7 739 8 ↑1 Шанхай 8 738 6 ↓2 Шеньчжень 9 732 11 ↑2 Франкфурт 10 730 13 ↑3 Сеул 11 729 10 ↓1 Вашингтон 12 728 12 0 Женева 13 726 7 ↓6 Дублін 14 725 25 ↑11 Париж 15 724 14 ↓1 Дубай 16 723 20 ↑4 Цюрих 17 722 16 ↓1 Пекін 18 721 15 ↓3 Люксембург 19 720 17 ↓2 Токіо 20 719 19 ↓1

Києва чи будь-яких інших міст України у списку немає.

Серед фінансових центрів Східної Європи та Середньої Азії лідирує Астана (62 місце).