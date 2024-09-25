Рейтинг провідних фінансових центрів світу очолив Нью-Йорк. Київ до списку не потрапив
Нью-Йорк зберіг перше місце у свіжому рейтингу найбільших фінансових центрів світу, який складає фінансова консалтингова компанія Z/Yen Group Ltd.
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Американський мегаполіс очолює Global Financial Index (GFCI) з 2018 року.
Друге місце за собою зберіг Лондон, а замикає трійку лідерів Гонконг, який обігнав Сінгапур.
П'ята сходинка залишилась за Сан-Франциско, на шосте місце з дев'ятого перемістилося Чикаго, на сьоме з восьмого – Лос-Анджелес, тоді як Шанхай відкотився на дві позиції.
Порівняно з попереднім рейтингом у першій десятці відбулися ще дві зміни: з першої десятки вибули Сеул і Женева, поступившись місцем Шеньчженю і Франкфурту.
Найбільше свої позиції покращили Бермудські острови (відразу плюс 27 місць), а також Доха та Ер-Ріяд (24 та 21 рядки відповідно). Тим часом Рим відкотився на 22 місце, Стокгольм – на 16 позицій.
Перша двадцятка рейтингу виглядає так:
|Місто
|Місце
|Рейтинг
|Попереднє місце
|Зміна
|Нью-Йорк
|1
|763
|1
|0
|Лондон
|2
|750
|2
|0
|Гонконг
|3
|749
|4
|↑1
|Сінгапур
|4
|747
|3
|↓1
|Сан-Франциско
|5
|742
|5
|0
|Чикаго
|6
|740
|9
|↑3
|Лос-Анджелес
|7
|739
|8
|↑1
|Шанхай
|8
|738
|6
|↓2
|Шеньчжень
|9
|732
|11
|↑2
|Франкфурт
|10
|730
|13
|↑3
|Сеул
|11
|729
|10
|↓1
|Вашингтон
|12
|728
|12
|0
|Женева
|13
|726
|7
|↓6
|Дублін
|14
|725
|25
|↑11
|Париж
|15
|724
|14
|↓1
|Дубай
|16
|723
|20
|↑4
|Цюрих
|17
|722
|16
|↓1
|Пекін
|18
|721
|15
|↓3
|Люксембург
|19
|720
|17
|↓2
|Токіо
|20
|719
19
|↓1
Києва чи будь-яких інших міст України у списку немає.
Серед фінансових центрів Східної Європи та Середньої Азії лідирує Астана (62 місце).