Курси долара та євро зростають. Курси валют у банках

Курс долара зріс на 2 копійки, курс євро – на 11

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У п’ятницю, 22 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти четверга, зріс на 2 коп. і становить 37,59 грн. Курс продажу залишився без змін – 38,16 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,87 грн, максимальний – 38,4 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 11 коп. і становить 41,02 грн. Курс продажу збільшився на 9 коп. до 42,02 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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