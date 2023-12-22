Курсы доллара и евро растут. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 2 копейки, курс евро – на 11

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В пятницу, 22 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и составил 37,59 грн. Курс продаж остался без изменений – 38,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,87 грн, максимальный – 38,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составляет 41,02 грн. Курс продаж увеличился на 9 коп. до 42,02 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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