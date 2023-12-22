ПриватБанк відшкодував державі 155 млрд грн докапіталізації. На це пішло сім років
Державі вдалося повернути 155 млрд грн, витрачені на докапіталізацію ПриватБанку під час його націоналізації. На це знадобилося сім років, сказав голова правління ПриватБанку Герхард Бьош на форумі NV.
"Лише цього року ми можемо нарешті сказати, що відплатили ці 155 млрд, тож ми виконали і це завдання", — сказав Бьош.
Відшкодувати гроші вдалося завдяки рекордним прибуткам у 2021 і 2023 роках.
"У Приваті справді в 2021 році був найбільший прибуток – 35 млрд. У 2023-му, хоча рік ще не закінчився, ми вже можемо сказати, що він буде майже удвічі більший. Якщо говорити про те, кому ми належимо, то все, що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу", – сказав Бьош.
Виплати від ПриватБанку становлять десятки мільярдів доларів, це значний внесок у державний бюджет, сказав банкір.
"Тому в такій ситуації прибутки державних банків – це те, за що усі мали б радіти", – додав він.
- Після націоналізації ПриватБанку держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення. Суди з колишніми акціонерами банку – Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та іншими – тривають досі, але у 2023 році держава отримала принципове рішення Верховного Суду про неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.
- Після цього суди нижчих інстанцій почали масово закривати позови, пов'язані з оскарженням націоналізації.