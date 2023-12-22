ПриватБанк відшкодував державі 155 млрд грн докапіталізації. На це пішло сім років

Герхард Бьош: У 2023 році ПриватБанк відплатив гроші, які держава витратила на його порятунок після націоналізації в 2016-му

Герхард Бьош (Фото: NV / YouTube)

Державі вдалося повернути 155 млрд грн, витрачені на докапіталізацію ПриватБанку під час його націоналізації. На це знадобилося сім років, сказав голова правління ПриватБанку Герхард Бьош на форумі NV.

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"Лише цього року ми можемо нарешті сказати, що відплатили ці 155 млрд, тож ми виконали і це завдання", — сказав Бьош.

Відшкодувати гроші вдалося завдяки рекордним прибуткам у 2021 і 2023 роках.

"У Приваті справді в 2021 році був найбільший прибуток – 35 млрд. У 2023-му, хоча рік ще не закінчився, ми вже можемо сказати, що він буде майже удвічі більший. Якщо говорити про те, кому ми належимо, то все, що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу", – сказав Бьош.

Виплати від ПриватБанку становлять десятки мільярдів доларів, це значний внесок у державний бюджет, сказав банкір.

"Тому в такій ситуації прибутки державних банків – це те, за що усі мали б радіти", – додав він.