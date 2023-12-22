ПриватБанк возместил государству 155 млрд грн докапитализации. На это ушло семь лет

Герхард Бёш: В 2023 году ПриватБанк отплатил деньги, которые государство потратило на его спасение после национализации в 2016-м

Герхард Бёш (Фото: NV / YouTube)

Государству удалось вернуть 155 млрд грн, потраченных на докапитализацию ПриватБанка во время его национализации. На это понадобилось семь лет, сказал председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш на форуме NV.

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"Только в этом году мы можем наконец-то сказать, что отплатили эти 155 млрд, так что мы выполнили и эту задачу", — сказал Бёш.

Возместить деньги удалось благодаря рекордным прибылям в 2021 и 2023 годах.

"В Привате действительно в 2021 году была самая большая прибыль – 35 млрд. В 2023-м, хотя год еще не закончился, мы уже можем сказать, что он будет почти вдвое больше. Если говорить о том, кому мы принадлежим, то все, что мы зарабатываем, возвращается нашему акционеру, то есть украинскому народу", — сказал Бёш.

Выплаты от ПриватБанка составляют десятки миллиардов долларов, это значительный вклад в государственный бюджет, сказал банкир.

"Поэтому в такой ситуации доходы государственных банков – это то, чему все должны радоваться", — добавил он.