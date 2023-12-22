ПриватБанк возместил государству 155 млрд грн докапитализации. На это ушло семь лет
Государству удалось вернуть 155 млрд грн, потраченных на докапитализацию ПриватБанка во время его национализации. На это понадобилось семь лет, сказал председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш на форуме NV.
"Только в этом году мы можем наконец-то сказать, что отплатили эти 155 млрд, так что мы выполнили и эту задачу", — сказал Бёш.
Возместить деньги удалось благодаря рекордным прибылям в 2021 и 2023 годах.
"В Привате действительно в 2021 году была самая большая прибыль – 35 млрд. В 2023-м, хотя год еще не закончился, мы уже можем сказать, что он будет почти вдвое больше. Если говорить о том, кому мы принадлежим, то все, что мы зарабатываем, возвращается нашему акционеру, то есть украинскому народу", — сказал Бёш.
Выплаты от ПриватБанка составляют десятки миллиардов долларов, это значительный вклад в государственный бюджет, сказал банкир.
"Поэтому в такой ситуации доходы государственных банков – это то, чему все должны радоваться", — добавил он.
- После национализации ПриватБанка государство потратило 155 млрд грн на его финансовое оздоровление. Суды с бывшими акционерами банка – Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и другими – продолжаются до сих пор, но в 2023 году государство получило принципиальное решение Верховного Суда о невозможности возвращения ПриватБанка бывшим владельцам.
- После этого суды низших инстанций начали массово закрывать иски, связанные с обжалованием национализации.